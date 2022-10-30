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«Ъ»: Запасы ушедших из РФ иномарок могут закончиться к концу 2022 года

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Дилеры рассказали, когда закончатся иномарки брендов, которые приняли решение покинуть авторынок РФ.
Прогнозы оказались неутешительными, ведь машины могут закончится уже до конца этого года или в лучшем случае в начале следующего года.

Как выяснил «Коммерсант», ссылаясь на дилеров, запасы немецких машин уже подходят к концу. В автосалонах остались десятки таких авто.

Кроме этого, практически не осталось в наличии и автомобилей марок как Renault, Toyota, Lexus и Ford, а также Kia, Hyundai, Mitsubishi.

В целом дилеры говорят о критически низких объемах автомобилей в наличии. Проблем нет только у дилеров АвтоВАЗа и китайских марок.

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