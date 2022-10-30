JAC Motors – одна из самых крупных китайских компаний, выпускающих грузовой и легковой автотранспорт. Кроме того, она также производит вилочные погрузчики, которые используют двузубчатые вилы в качестве рабочего инструмента.

Основные сведения

Первые три буквы в названии компании JAC Motors представляют собой аббревиатуру, составленную из первых букв английских слов «Japan», «America» и «China». Эта аббревиатура символизирует особенности техники JAC, которая:

создается на базе японских разработок;

соответствует американским стандартам;

изготавливается в Китае.

Хотя компания JAC Motors выпускает различные виды транспортных средств, все же главное направление ее деятельности – производство вилочных погрузчиков. Будучи государственной корпорацией, она соблюдает нормативы национального контроля качества, благодаря чему выпускаемая ею техника ценится во всем мире.

Классификация вилочных погрузчиков JAC

Все выпускаемые компанией JAC Motors вилочные погрузчики классифицируются по нескольким критериям. Одним из основных критериев служит грузоподъемность, которая варьируется от 1 до 25 тонн. Например, CPCD 15H представляет собой вилочный погрузчик 1.5 тонны.

По типу используемых двигателей вилочные погрузчики JAC делятся на следующие виды:

Дизельные. При работе они выделяют большое количество вредных газов и издают сильный шум, в связи с чем обычно используются на улице. Такие погрузчики оснащаются как дизельными двигателями собственной разработки JAC, так и силовыми агрегатами других производителей (Nissan, Isuzu, Kibota).

Газобензиновые. Это универсальные модели, которые могут работать на двух типах горючего: газе и бензине. Такие погрузчики выделяют небольшое количество вредных выхлопных газов, которые практически лишены запаха. Их можно использовать не только на улице, но и в хорошо вентилируемых помещениях. Запуск двигателя происходит на бензине, а затем он переходит на использование газа. Благодаря данной особенность понижается потребление топлива и на 20-30% увеличивается ресурс агрегата.

Электрические. Такие погрузчики работают совершенно бесшумно и не выделяют никаких вредных веществ. Они могут использоваться в любых помещениях, однако их максимальная грузоподъемность ограничена 5 тоннами.

Богатый ассортимент вилочных погрузчиков JAC позволяет каждому покупателю выбрать наиболее подходящую модель с учетом своих потребностей и условий ее применения. Благодаря этому данная техника завоевала высокую популярность во всем мире.