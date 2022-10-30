Перепланировка квартиры — правильный порядок действий

В определенных жизненных ситуациях перепланировка квартиры дает возможность повысить удобство расположения функциональных зон или помещений, а также привести интерьер в соответствие с личными пристрастиями. Согласно содержанию статьи 25 российского Жилищного Кодекса, к перепланировке относятся не все переделки, а лишь такие, которые предусматривают необходимость изменения технического паспорта помещения, являющегося частью многоквартирного дома.

Получение разрешения

При соблюдении норм законодательства возможно улучшить условия проживания в квартире даже без переезда. Если же не выполнять это условие, то перепланировка жилья

чревата существенными непредвиденными затратами и судебным разбирательством. Избежать таких последствий помогут специалисты компании https://project-k.ru/.

Необходимость в согласовании перепланировки возникает не во всех случаях. Получение разрешения на осуществление этих работ нужно тогда, когда в результате переделки жилья:

перекрытия либо энергосистема здания испытывают более высокие нагрузки;

структура отвода воды изменяется;

для комфортного проживания остальных жильцов возникают препятствия;

экстерьер здания ухудшается;

несущие конструкции получают повреждения.

Корректировки законодательной базы

Правила, которые регламентируют перепланировку жилых помещений, периодически дорабатываются законодательными органами. Поэтому для недопущения досадных неожиданностей началу ремонтных работ должно предшествовать изучение самых свежих нормативов. Несмотря на то, что в 2019 году в соответствующие законодательные акты был внесен ряд поправок, принципиальных преобразований произведено не было. Данные поправки свелись к следующему:

было внесено уточнение в формулировку, предусматривающую необходимость осуществления согласования до того, как начат капремонт;

процедура оформления перепланировки сделалась несколько проще, что облегчило получение разрешительной документации;

госпошлина стала единственным обязательным платежом, учитываемым при определении цены согласования перепланировки.

Кабинет министров РФ установил порядок сотрудничества между многофункциональным центром и органом, выполняющим по месту нахождения жилья его перепланировку. Благодаря этому хозяин квартиры получил возможность обращаться в любую из указанных инстанций, чтобы решить свою проблему.