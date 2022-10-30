Типичные неисправности и ремонт Лада X-ray

Автомобиль отечественного производителя Лада X-ray пользуется высоким спросом среди водителей нашей страны. Это отличный кроссовер, который по своим характеристикам даже превосходит некоторые импортные аналоги от именитых конкурентов. Машина прекрасно выглядит, имеет все необходимые функции для комфортной езды, отличается мощным движком на 1,8 л, а также целым рядом других преимуществ.

Но даже такая современная машина периодически ломается и требует замены изношенных компонентов. Если Вам требуется купить детали тормозной системы https://avtopasker.ru/catalog/baraban-tormoznoy-lada-xray, двигателя, топливного узла или другое – в магазине «АвтоПаскер» можно найти все необходимое по самым приятным ценам! Гарантия качества и длительного срока службы предоставляется на каждый реализуемый здесь товар.

Типичные поломки Лада X-ray

Хотя Лада стала на порядок лучше предшественников и получила много усовершенствований, но она по-прежнему продолжает ломаться. Это характерно для любого авто, но у Лады есть конкретные слабые места, где поломки могут проявиться чаще всего. Рассмотрим их подробнее:

Повышенный расход масла. Особенно в период обкатки масло двигатель берет достаточно сильно – около 5 л на 10 000 пробега. Лишь после этого он начинает работать более адекватно и расход масла снижается до 1-2 л на 10 000;

Расширительный бачок системы охлаждения имеет склонность лопаться по шву. Необходимо иметь в виду, что вам с большой долей вероятности потребуется купить в запас этот бачок и поменять его в случае необходимости;

Уплотнители дверей сзади не отличаются высоким качеством, поэтому может потребоваться замена этих стандартных изделий на что-то более приемлемое. Иначе в летнее время при езде по пыльным дорогам в салон просачивается пыль;

После 30 000 пробега можно готовиться менять передние амортизаторы – их ресурс желает лучшего. Чаще всего амортизаторы начинают просто подтекать и их требуется менять.

Частой претензией водителей к тормозной системе является неравномерный износ колодок, но на езду это сильно не влияет.

Стоит ли покупать Лада X-ray

Не надо пугаться указанных проблем – они могут случиться с любым авто. Но в отличие от дорогих иномарок кроссовер X-ray во многом состоит из достаточно дешевых комплектующих, благодаря чему отремонтировать его оказывается проще. Это хорошая машина, которая при аккуратном отношении и внимательности водителя может служить очень долго!