На рынке РФ появились внедорожники CHEVROLET Tracker за 1,6 млн рублей в октябре 2022 года

Chevrolet Tracker появился на российском рынке, его завозят по «серым» схемам, но это позволяет сделать очень привлекательную цену на модель.

В дилерских центрах начали предлагать Chevrolet Tracker, собранный в Казахстане из китайских машинокомплектов. Стоит напомнить, что Chevrolet Tracker еще выпускают в Узбекистане, причем ранее даже появлялась информация что кроссовер доберется до нашего рынка.

Но в итоге Chevrolet полностью покинула российский рынок, и пригрозила заводу в Узбекистане санкциями за импорт автомобилей в РФ.

Chevrolet Tracker в РФ предлагают только в одной комплектации LT, в Казахстане такой кроссовер стоит 10 690 000 тенге, что в пересчете составляет 1,4 млн рублей.

В наших дилерских центах компактный паркетник оценили в 1,65 млн рублей, есть и те, кто его продает дороже – 2,2 млн рублей.

Известно, что Chevrolet Tracker, поступившие в РФ были куплены в Казахстане частными лицами, затем перевезены в нашу страну и переданы дилерским центрам.

Причем продавцы обещают на машины дилерскую гарантию, а в случае серьезных проблем решить вопрос ремонта через дилерский центр бренда в Казахстане.