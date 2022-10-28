Автоэксперт Макаров уверен, что большая часть автобрендов уже не вернется на рынок РФ

В этом году автомобильный рынок России решили покинуть большинство автопроизводителей.

Эксперты заговорили, что в результате большая часть брендов так и не вернется на авторынок.

В беседе с «РГ» директор по развитию и корпоративному управлению компании ГК «Нижегородец» Алексей Макаров рассказал, что большая часть марок уже не вернется на рынок РФ. Однако, вероятность их возвращения есть, но при условии, что рынок быстро восстановится и объемы продаж достигнут 2-3 млн авто в год.

«Большая «немецкая тройка» (Mercedes-Benz, BMW, Audi – прим.), бренд Toyota, «корейцы» — их любят россияне, они еще могут вернуться. Ну а для большинства других компаний, когда они захотят возобновить бизнес РФ, уже места не будет», — сказал Алексей Макаров.