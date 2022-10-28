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Компания «Яндекс» закупит 10 000 новых автомобилей для такси

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Ранее средняя потребность в автомобилях партнеров «Яндекс.Такси» превышала 40 тыс. единиц.

Однако в связи с трудностями, с которым столкнулась автомобильная отрасль, таких объемов достигнуть в этом году не получится. В 2022 году партнеры сервиса смогут приобрести около 10 тыс. новых машин для такси.

По данным «Ведомостей», «Яндекс.Такси» договорилось с автопроизводителями о квотах, гарантирующих выделение машин для поставок таксопаркам.

Компания продолжит вести переговоры, чтобы вернутся к необходимому уровню пополнения парка в 2023 году.

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