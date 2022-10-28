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Портал «Авто.ру» озвучил регионы РФ с самыми низкими ценами на автомашины с пробегом

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Новое исследование показало, в каких российских регионах покупка автомобилей обходится дешевле.

Речь идет о вторичном рынке, а исследование проводили специалисты портала «Авто.ру», изучая базу по продаже автомобилей с пробегом возрастом 5 лет за май-сентябрь 2022 года.

Самые дорогие машины оказались на Урале, в Сибири и регионах Северного Кавказа, а вот дешевле обойдутся авто в европейской части страны.

В целом эксперты отметили, что наблюдается тенденция – чем больше в автопарке конкретного региона авто конкретной модели, тем реже продавцы завышают цену.

Итак, например, Renault Logan, который в целом является популярным на авторынке, в Ставропольском крае в среднем обходится на 17% дешевле, а в Новосибирской и Самарской области – на 12% и 11%.

Популярная Лада Гранта оценена на 11-13% дешевле в Тюменской области и Республике Мордовия, а покупать Hyundai Solaris выгоднее в Новгородской области, где средняя цена ниже на 12%.

Kia Sportage дешевле обойдется в Ярославской области, Hyundai Creta – в Орловской, а Toyota RAV4 – в Самарской. Премиальные автомобили, например, BMW 3-й серии обойдутся дешевле при покупке в Ростовской и Калужской областях, в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

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