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В 24 тыс. автомобилях Tesla в США выявили проблем с ремнями безопасности

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Американская компания выясняет, из-за чего ремни безопасности в автомобилях оказались неправильно собраны.

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) сообщило, что в электрокарах американской марки они обнаружили неправильно собранные ремни безопасности.

Потенциально проблема может затрагивать более 24 тыс. автомобилей Tesla. Сообщается, что это не заводской брак, и в компании проводят внутреннее расследование, которое покажет, почему это произошло.

Также сообщается, что из-за проблемы не пострадал еще ни один человек. Автомобили стали отзывными и компания обещает ликвидировать проблему.

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