В РФ начали продавать первый российский электромобиль EVOLUTE I-PRO

Все седаны предлагаются на рынке в единственной комплектации за 3 млн рублей.

При этом, если воспользоваться программами поддержки автопрома, то купить седан можно за 2 065 000 рублей.

О старте продаж электромобиля EVOLUTE I-PRO объявила компания «Моторинвест», которая организовала его производство на собственном заводе под Липецком.

Evolute i-PRO представляет собой перелицованный Dongfeng Aeolus E70, который получил модернизированную силовую установку.

«Четырехдверка» в движение будет приводиться 163-сильным мотором с максимальным крутящим моментом 230 Нм. Питание силового агрегата будет осуществляться от батареи на 53 кВт-ч.

Она обеспечит до 420 км пробега. Максимальная скорость седана на электрической тяге будет 150 км/ч, разгон до первой «сотни» займет 9,5 сек. Стоит отметить, что в модельном ряду Evolute будет не только седан, но минивэн, а также три кроссовера разных классов.