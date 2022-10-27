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Mercedes-Benz подтвердил уход из РФ и продажу завода в Подмосковье

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Автопроизводители после паузы стали постепенно сообщать об официальном уходе с российского рынка.

В их числе оказался и Mercedes-Benz, который сообщил о намерении уйти из РФ и продать завод в Подмосковье.

Как выяснилось, Mercedes-Benz продаст свои доли в местных дочерних компаниях, в том числе и завод «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», дилерскому холдингу «Автодом».

В пресс-службе сообщили, что завершение сделки подлежит одобрению всеми соответствующими органами.

«Автодом» должен взять на себя обязанность осуществлять ТО автомобилей немецкой марки в России, а еще новый владелец сможет привлекать другие компании в качестве производственных партнеров для организации совместного производства на базе завода в индустриальном парке Есипово.

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