Основные причины покупки автомобиля CHERY

На основании результатов, проведенных экспертами исследований удовлетворенности продажами машин в Китае в 2022 году, можно сделать выводы, почему покупатели предпочитают автомобиль CHERY. Данные исследования обнародовало одно из известных в мире консалтинговых и исследовательских агентств, согласно которым CHERY в текущем году снова находится на втором месте среди автомобильных концернов Китая.

Автомобили CHERY – лидеры продаж

В течение двух лет марка CHERY присутствует на первых позициях, как показывают результаты исследований SSI. Это подтвердило эффективную стратегию компании и приверженность к концепциям развития, а также обеспечению максимального удовлетворения потребностей покупателей и автовладельцев. Сегодня автомобиль марки чери Нижний Новгород официальный дилер предлагает для продажи по доступной цене. На сегодняшний день официальный дилер компании представляет собой современный классический дилерский центр, где клиенты могут проходить тест-драйвы и оформлять кредиты, доступен trade-in. Процессы приобретения автомобилей тоже совершенствуются.

При покупке машин клиенты выбирают и оплачивают автомобили в нужной комплектности и цветовом решении. Значимой причиной стабильного высокого результата продаж является постоянное совершенствование производителем Chery технологий, и маркетинговых подходов. CHERY удовлетворяет потребности клиентов на любых стадиях приобретения авто и в процессе эксплуатации. Марка непрерывно улучшает сервисное обслуживание машин.

Главные причины приобретения

Основными причинами покупки CHERY в России стало предоставление для некоторых автомобилей данной марки важных преимуществ:

расширенных периодов гарантийного обслуживания – 200 тысяч км пробега или 7 лет;

действие программы «техпомощь в пути»;

регулярное предложение актуальных сервисных программ.

Например, летом владельцы CHERY могли на бесплатной основе проводить диагностику своих автомобилей. Компанией «CHERY» в РФ, на платформе With Chery With Love, проводятся множество коммуникационных мероприятий, а также прямых диалогов с любителями марки в разных соцсетях. Это привлекло новых клиентов и способствовало популяризации бренда среди потребителей. Благодаря всем этим факторам марка CHERY стала очень востребованной среди автовладельцев в России и во всем мире.