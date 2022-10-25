Кроссовер FAW Bestune T77 получил в РФ новую топовую версию за 2,3 млн рублей

Среднеразмерный кроссовер в России стали предлагать в комплектации с названием Prestige Plus.

Кроссовер FAW Bestune T77 получил в РФ новую топовую версию, которая продается за 2,3 млн рублей. В таком исполнении кроссовер получил функцию кругового обзора на 360 градусов.

Как отметили в пресс-службе, такая функция позволит более комфортно осуществлять парковку и безопасно передвигаться в ограниченных пространствах.

Новая комплектация в следующем году станет заменой обычной Prestige. Во всех версиях FAW Bestune T77 доступен с полуторалитровым турбомотором с отдачей 160 лошадиных сил, который работает с шестискоростной механикой или семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.