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Кроссовер FAW Bestune T77 получил в РФ новую топовую версию за 2,3 млн рублей

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Среднеразмерный кроссовер в России стали предлагать в комплектации с названием Prestige Plus.

Кроссовер FAW Bestune T77 получил в РФ новую топовую версию, которая продается за 2,3 млн рублей. В таком исполнении кроссовер получил функцию кругового обзора на 360 градусов.

Как отметили в пресс-службе, такая функция позволит более комфортно осуществлять парковку и безопасно передвигаться в ограниченных пространствах.

Новая комплектация в следующем году станет заменой обычной Prestige. Во всех версиях FAW Bestune T77 доступен с полуторалитровым турбомотором с отдачей 160 лошадиных сил, который работает с шестискоростной механикой или семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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