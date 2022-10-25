До начала следующего года автомобилисты могут столкнуться с необходимостью платить налог на роскошь на машины, стоимость которых выше 3 млн рублей.

То есть под налог на роскошь все еще попадают многие автомобили, несмотря на увеличение нижнего порога стоимости, так как старые правила будут действовать до конца года и вплоть до начала следующего года. Об этом написал портал Autonews.ru, ссылаясь на разъяснения в ФНС.

Таким образом, роскошными все еще считаются автомобили со средней ценой от 3 до 10 млн рублей, включительно, с года выпуска которых не прошло 5 лет. Autonews.ru перечислил автомашины, облагаемые налогом на роскошь в 2022 году.

В списке оказались:

Audi A5

Audi A6

Audi A7

Audi Q7

Audi A8

BMW 320i xDrive

BMW 520i

BMW X5 xDrive30d

BMW X4 M

BMW X5 M

Cadillac XT4

Cadillac XT6

Cadillac Escalade

Chevrolet Corvette

Chevrolet Camaro

Ford Explorer Limited

Genesis G80

Infiniti Q60

Jaguar F-Pace

KIA Stinger GT

Land Rover Discovery

Land Rover Range Rover Evoque

Toyota Highlander 3.5 Elegance

Toyota LC 200

Lexus RX300

Mazda CX-9

Maserati Levante

Mercedes Benz 200 d

Mercedes Benz E 200

Mercedes Benz GLC 300

Nissan Murano

Nissan GT-R

Porsche Cayenne

Porsche Cayman

Skoda KODIAQ Scout

Skoda KODIAQ L&K

Subaru Outback 2.5i-S

Volkswagen Touareg Status

Volkswagen Teramont

Volvo S60

Volvo XC90

При этом с нового налогового периода в категорию роскошных машин войдут модели стоимостью от 10-15 млн рублей возрастом до 10 лет и дороже 15 млн рублей возрастом до 20 лет. Перечень таких автомобилей будет опубликован на сайте Минпромторга.