До начала следующего года автомобилисты могут столкнуться с необходимостью платить налог на роскошь на машины, стоимость которых выше 3 млн рублей.
То есть под налог на роскошь все еще попадают многие автомобили, несмотря на увеличение нижнего порога стоимости, так как старые правила будут действовать до конца года и вплоть до начала следующего года. Об этом написал портал Autonews.ru, ссылаясь на разъяснения в ФНС.
Таким образом, роскошными все еще считаются автомобили со средней ценой от 3 до 10 млн рублей, включительно, с года выпуска которых не прошло 5 лет. Autonews.ru перечислил автомашины, облагаемые налогом на роскошь в 2022 году.
В списке оказались:
Audi A5
Audi A6
Audi A7
Audi Q7
Audi A8
BMW 320i xDrive
BMW 520i
BMW X5 xDrive30d
BMW X4 M
BMW X5 M
Cadillac XT4
Cadillac XT6
Cadillac Escalade
Chevrolet Corvette
Chevrolet Camaro
Ford Explorer Limited
Genesis G80
Infiniti Q60
Jaguar F-Pace
KIA Stinger GT
Land Rover Discovery
Land Rover Range Rover Evoque
Toyota Highlander 3.5 Elegance
Toyota LC 200
Lexus RX300
Mazda CX-9
Maserati Levante
Mercedes Benz 200 d
Mercedes Benz E 200
Mercedes Benz GLC 300
Nissan Murano
Nissan GT-R
Porsche Cayenne
Porsche Cayman
Skoda KODIAQ Scout
Skoda KODIAQ L&K
Subaru Outback 2.5i-S
Volkswagen Touareg Status
Volkswagen Teramont
Volvo S60
Volvo XC90
При этом с нового налогового периода в категорию роскошных машин войдут модели стоимостью от 10-15 млн рублей возрастом до 10 лет и дороже 15 млн рублей возрастом до 20 лет. Перечень таких автомобилей будет опубликован на сайте Минпромторга.