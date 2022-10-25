В Kia заявили о возможном прекращении продаж автомобилей в РФ

Пока остается непонятным, что будет с российскими заводами при худшем сценарии.

Представитель компании Kia Motors Чу У Чжон, общаясь с журналистами сообщил, что руководство допускает прекращение продаж автомобилей Kia в России.

В таком случае в стране планируется оставить только послепродажное обслуживание.

По словам Чу У Чжон, ключевым фактором может стать волатильность в России в 2023 году, когда авторынок «схлопнется» на время. Судьбу российских предприятий, представитель бренда, комментировать не стал.