Главная » Новости

В Kia заявили о возможном прекращении продаж автомобилей в РФ

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Пока остается непонятным, что будет с российскими заводами при худшем сценарии.

Представитель компании Kia Motors Чу У Чжон, общаясь с журналистами сообщил, что руководство допускает прекращение продаж автомобилей Kia в России.

В таком случае в стране планируется оставить только послепродажное обслуживание.

По словам Чу У Чжон, ключевым фактором может стать волатильность в России в 2023 году, когда авторынок «схлопнется» на время. Судьбу российских предприятий, представитель бренда, комментировать не стал.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО