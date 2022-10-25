Автоэксперт «За рулем» Колодочкин пояснил, как водители убивают АКПП осенью

Специалист перечислил несколько ошибок, которые могут допускать автомобилисты и убивают таким образом автоматические трансмиссии в автомобилях.

Водителям рекомендовали следить за манерой езды, правильно парковаться и соблюдать правила буксировки, только в этом случае работоспособность АКПП сохранится надолго.

Об ошибках водителей рассказал эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Так, в первую очередь специалист советует ездить без резких ускорений и торможений, а также не начинать езду «с двух педалей».

Все это приводит к перегреву и изнашиванию коробки передач. АКПП требуется прогрев жидкости и стоит об этом помнить.

Важно перед началом движения несколько минут прогреть коробку до необходимой рабочей температуры. Не стоит постоянно включать режим «нейтраль» (N), так как при переходе на режима движения «D» происходит резкое замыкание фрикционов, а из-за этого происходит их преждевременный износ.

Важно еще и правильно буксировать машины с автоматической трансмиссией, так как требуется соблюдать строгие правила. Еще стоит обратить внимание на то, чтобы была защита картера, а при парковке советуют использовать стояночный тормоз.