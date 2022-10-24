Российские электромобили Evolute продаются уже в семи российских городах

Дилерский центры молодой российской марки Evolute уже работают в семи городах, где в общей сложности представлено 10 дилерских центров.

В столичном регионе продажами электрокаров Evolute занимается «Рольф», «Панавто» и «Авилон».

Также электрокары можно купить в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и Симферополе.

Напомним, производством Evolute занимается завод «Моторинвест» в Липецкой области. Сейчас предлагается только седан i-Pro, а до конца года в автосалоны еще должен поступить компактный кроссовер i-Joy.