Обновлённый кросс-купе GEELY Tugella появился у дилеров в РФ в октябре 2022 года

Рестайлинговый Geely Tugella замечен в дилерском центре Челябинска, снимками тестового автомобиля поделился портал «Китайские автомобили».

Geely Tugella уже представили на российском рынке, а также озвучили на него цены. Обновленную модель можно узнать по измененной радиаторной решетке, сдвоенным патрубка выхлопной системы и проекционному дисплею.

Ранее для этой модели его не предлагали. Также рестайлинговая версия получила новую версию Flagship Sport, у которой присутствует черный декор. В Челябинск прибыла белая версия кросс-купе.



После выхода ресталинговой версии кроссовер будет предлагаться по цене от 4 до 4,2 млн рублей, версия Flagship Sport оценивается в 4,3 млн рублей.

Технически кросс-купе не изменилось, его по-прежнему оснащают 2,0-литровым турмотором мощностью 238 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Трансмиссия у кроссовера восьмиступенчатая автоматическая, привод полный.