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Автомобили Geely и Chery стали дешевле на авторынке РФ в октябре 2022 года

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Китайские кроссоверы Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 4 сейчас пользуются высоким просом, так как выбор новых компактных кроссоверов в России практически отсутствует.
«Китайские автомобили» в ходе мониторинга цен отметили, что Geely Atlas Pro и Chery Tiggo 4 в РФ стали дешевле на 100 тыс. руб.

Официально Geely Atlas Pro не подешевел, но производитель увеличил на модель скидку. Теперь дилерские центы должны предлагать кроссовер с так называемой прямой скидкой, размер которой составляет 100 тыс. руб. Такое предложение действует до конца октября.

Специальное предложение распространяется на все комплектации Geely Atlas Pro за исключением базовой.

Chery Tiggo 4 подешевел на 5%, но только в комплектации Cosmo, и связано это с выходом нового Tiggo 4 Pro.

Chery Tiggo 4 Geely Atlas Pro
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