Антон Шапарин спрогнозировал нехватку автомашин на российском рынке в 2023 году

Сейчас как в 90-х годах насытить рынок автомобилей не получится, когда таможенные сборы были символическими, ведь теперь они очень высокие и кроме этого сейчас совсем другие требования.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин считает, что в следующем году российский авторынок будет испытывать нехватку машин, такое мнение высказал эксперт порталу 74.ru.

Антон Шапарин сказал, что дефицит будет хроническим, а цены останутся на нынешнем уровне, если не произойдет очередной форс-мажор.

Насытить рынок параллельным импортом пока не удается, так как количество поставляемых автомобилей очень низкое.

Некоторые уходят в «тень» и продают автомобили неофициально, а это влияет на налоговые отчисления.

Помимо этого, в 2023 году закроется еще больше дилерских центров. Ранее аналитики сообщали, что автомобильный рынок в России начнет восстанавливаться только с 2024 года.