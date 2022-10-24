Норма давления в шинах

Для успешной эксплуатации автомашины необходимо поддерживать давление в ее шинах в определенных границах. Несоблюдение этого правила ведет к целому ряду отрицательных последствий.

Основные требования

Давление в шинах для рав 4 должно соответствовать требованиям производителя авто. А поскольку большинство современных водителей такими сведениями обычно не располагают, специально для них «подсказку» с требуемыми цифрами размещают на крышке лючка топливного бака либо на средней стойке кузова. Измерять давление надо исключительно на холодных шинах, то есть после того, как машина простоит без движения в течение как минимум пяти часов.

Ввиду того, что производители автомобилей допускают использование шин различных типоразмеров, норма давления для них устанавливается разная. Помимо этого, нормы давления, установленные для задних и передних шин, могут как совпадать, так и различаться.

Опасные последствия отклонения давления от нормы

Слишком высокое давление в шинах ведет к чрезмерному напряжению нитей корда и ускоренному изнашиванию середины протектора. Вдобавок при движении по плохому дорожному покрытию люди в салоне сильнее ощущают удары, отдающиеся в подвеске и кузове. Если такая шина попадет в яму, то риск ее разрыва возрастает.

Слишком низкое давление в шинах ведет к увеличению их деформирования, более сильному нагреванию при качении колеса, быстрому изнашиванию расположенных по краям протектора дорожек. Расход горючего при этом увеличивается, а риск повреждения шины и диска во время попадания в рытвину на дороге повышается.

Самый плохой вариант – разное давление в шинах на каждом из четырех колес. В этом случае авто во время езды неотвратимо уводит в направлении шины с самым низким давлением – начинается езда боком.

Периодичность проверки давления

В прежние времена давление в камерных шинах требовалось проверять каждую неделю, в особенности до появления камер, изготовленных из бутилкаучуковой резины. В дальнейшем частота проверок уменьшилась. На сегодняшний день необходимо проверять давление в шинах как минимум раз в месяц. Кроме того, эту процедуру обязательно нужно выполнять перед дальней поездкой.

Понижение давления

Всем известно, что прекрасная проходимость танков обусловлена тем, что их широкие гусеницы оказывают слабое давление на почву. Для автомашины с передним или задним приводом можно использовать тот же принцип путем снижения давления в шинах как на ведущих, так и на ведомых колесах. Это мера позволяет обеспечить повышенную проходимость машины, если ее колеса вязнут:

в снегу;

в песке;

в липкой грязи.

Если ширина диска достаточно мала, а ширина покрышки сравнительно велика (такое колесо характеризуется пониженной вероятностью саморазбортировки), то в критической ситуации можно понизить давление и до одного бара. Кроме того, понижение давления может принести пользу и в других случаях, к примеру, помочь избавиться от диагонального вывешивания. При понижении давления в колесах, на которые опирается авто, их высота сократится, в результате чего создастся возможность «приземлить» вывешенные колеса.

Сезонные изменения

Давление воздуха в закрытом объеме изменяется примерно на 0,1 бара на каждые десять градусов колебания температуры. Это дает возможность после установки летних шин в апреле не беспокоиться по поводу давления в них до начала сентября, когда начнется понижение температуры воздуха. После подкачки шин в начале осени можно дотянуть до их очередной сезонной смены. А после установки зимних покрышек в октябре необходимо еще два раза проверить давление с приходом первых холодов: когда температура достигнет минус десяти градусов и минус двадцати градусов.