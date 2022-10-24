Популярные модели Volvo?

Кроссоверы Volvo, даже имеющие значительный пробег, отличают хорошие эксплуатационные качества, безопасность и долгий срок службы. Сегодня автосалоны представляют популярные модели данной марки, обладающие запасом хода на сотни тысяч километров и большой мощностью двигателей.

Volvo XC 40

Модель XC 40 выпущена для массового потребителя, имеет необычные формы, обладает просторным, комфортным салоном и вместительным багажником. Автомобиль прекрасно удерживает заданный курс и преодолевает резкие повороты. Седан имеет также камеры кругового обозрения и голосовое управление. Данную машину, вместе с другими моделями бренда, представляет официальный дилер Volvo Car Family по доступной стоимости. Покупателям доступен выбор любого автомобиля, с дизельным или бензиновым двигателем.

Volvo S 60

Популярную модификацию S 60, выпускаемую свыше 10 лет, отличают следующие качества:

очень прочный кузов;

надежная подвеска;

высокий уровень комфорта;

пассивная безопасность.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем, представленным в разных вариантах – на 2.3 и 2.4 литра.

Volvo XC90

Кроссовер XC 90 был самым продаваемым автомобилем в течение десяти лет. Это универсальная машина, оптимальный вариант для дальней поездки и небольшого бездорожья. Преимуществами данного надежного автомобиля являются хорошая функциональность и безопасность. Покупатели могут приобрести машины с дизельным двигателем на 2.4 литра, или с бензиновым — на 2.5 и 4.4 литра.

Volvo XC 70

Модель XC 70 представляет собой достойную альтернативу XC 90 и S 60, между которыми он находится на средней позиции. Это универсальное авто, которое характеризует повышенная проходимость. Автомобиль отлично ведет себя на любом дорожном полотне, за исключением непроходимого бездорожья.

Как и другие машины данного бренда, машину характеризует продуманная пассивная безопасность. В продаже встречаются автомобили, оснащенные дизельным или бензиновым двигателями. Чаще всего модели имеют полный привод, исключение составляет базовая комплектация. Дизельные и бензиновые двигатели автомобиля обладают высокой мощностью.

Как считают многие специалисты, хотя машины марки Volvo продают не по самой низкой стоимости, данные автомобили характеризуют высокое качество сборки, отличная ремонтопригодность, надежность и безопасность. Этим и объясняется их итоговая цена.