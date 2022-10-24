Правила тонировки авто: разрешенная и по ГОСТу

Тонировка стекол позволяет придать автомобилю более презентабельный вид, а также существенно улучшить комфортность управления транспортным средством. Если выполнять эту процедуру без учета требований закона, устанавливающего минимально возможную светопропускную способность стекол, то водителя ждут значительные неприятности при движении по дорогам общего пользования.

Правила разрешенной тонировки стекол

Правила по допуску транспортных средств с тонированными стеклами описаны в пункте 7.3 ПДД, где упоминается о возможности затемнения стекол, но при условии, что будет обеспечен необходимый уровень светопропускания прозрачного материала. Значение этого показателя определяется государственным стандартом. Каждый владелец автомобиля может ознакомиться с этими ограничениями самостоятельно.

Учитывая относительно невысокий процент затемнения лобового стекла, верхняя часть этого элемента может быть оклеена пленкой с любым показателем светопропускания. Ширина защитной полосы не должна быть более 14 см.

Особенности тонировки по ГОСТу

Законодательный документ точно указывает значение светопропускания лобового и передних боковых стекол автомобиля. Это значение должно составлять не менее 70% (возможно затемнение прозрачного материала до 30%). Кроме ограничений на увеличения возможности пропускания света, ГОСТ 33997-2016 точно указывает причины, при которых автомобиль с тонированными стеклами нельзя использовать. Ограничение эксплуатации транспортного средства возможно при следующих условиях:

Тонировка искажает световосприятие.

На стекла нанесена зеркальная пленка.

Задняя полусфера остекления автомобиля может тонироваться с использованием полностью непрозрачных пленок, но при условии, что автомобиль оснащен двумя зеркалами заднего вида.

Размер штрафа за неправильную тонировку стекол

Если на переднюю полусферу остекления автомобиля была нанесена тонировочная пленка пониженной световой проницаемости, то водителя может ожидать штраф до 500 рублей. Сотрудник ГИБДД может в письменной форме указать на необходимость удаления затеняющего покрытия. Если не убрать защитное покрытие в течении 240 часов, то назначается более суровое наказание. Водителю грозит штраф, который в несколько раз превышает стандартную выплату за подобные нарушения. Суд также может принудительные работы или административный арест.

Автомобиль с тонированными стеклами может быть остановлен представителем Госавтоинспекции при движении по дорогам общего пользования. Незаконность использования пленки может быть установлена с помощью тауметра. Применение этого прибора позволяет определить степень светопропускания стекла с высокой точностью, если влажность воздуха не превышает 80%. Значение температуры окружающего воздуха должно находиться в пределах 15 – 25 градусов Цельсия.

Водитель имеет право обжаловать предписание инспектора, если проверка светопропускания стекла осуществлялась в условиях, отличающихся от рекомендованных значений заводом-изготовителем прибора. Возможность отмены санкций присутствует и в том случае, когда сотрудник государственной автоинспекции допускает ошибки в протоколе при оформлении нарушения.

Качественная тонировка стекол позволяет получить большое количество преимуществ при управлении машиной. Если будет использован неподходящий по коэффициенту затемнения материал, то водитель может потерять немалое количество денег и времени на выплату штрафа, непредвиденные задержки в дороге и на удаление пленки.