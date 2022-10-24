Ферстаппен повторил рекорд по победам в сезоне Формулы-1

Невероятный сезон в гонках Формулы-1 проводит голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

В предпоследний уикенд октября гонщик «Красных быков» завоевал свою очередную победу на этапе сезона в Соединенных Штатах Америки, и довел количество триумфов за кампанию до 13-ти. Это позволило Ферстаппену сравняться с предыдущими рекордсменами по числу побед за один отдельно взятый сезон – немцами Михаэлем Шумахером и Себастьяном Феттелем. А уже в ближайшей гонке – на Гран-при Мексики, Макс может стать единоличным обладателем рекорда, если добудет свою 14-ю победу.

В такой вариант очень даже верят беттинг-эксперты известной компании Леон, в чьей линии всегда есть широкий выбор объектов для пари на автоспорт. Удобное меню сайта, в которое позволяет войти легальная букмекерская контора Леон, содержит в себе и «роспись» на итоги Гран-при Мексики. И согласно котировкам, шансы Ферстаппена победить на автодроме имени братьев Родригес, в данный момент оценены в более чем 63% вероятности. Что является самым высоким показателем среди всех потенциальных участников гонки.

Для сравнения – шансы главных конкурентов гонщика команды «Ред Булл», его партнера по составу Серхио Переса и пилота «Феррари» Шарля Леклерка, оценены куда более скромными показателями – в 19% вероятности для каждого.

Напомним, что Ферстаппен уже попадал в новости спорта, связанные с Формулой-1 в нынешнем сезоне, добиваясь больших побед и новых рекордов. В частности, Макс и его команда «Ред Булл» уже после Гран-при Японии досрочно гарантировали себе чемпионские титулы в споре пилотов и Кубке конструкторов. А еще «Красные быки» установили личный рекорд команды по количеству побед в сезоне (15) и «победных дублей», когда в одном Гран-при к финишу на первом и втором местах пришли гонщики «Ред Булл».

Возвращаясь к теме рекорда по количеству побед одного пилота в рамках одного и того же сезона Формулы-1, напомним, что предыдущие обладатели данного достижения – Михаэль Шумахер и Себастьян Феттель, добивались успехов в сезонах 2004-го и 2013-го годов соответственно. Но теперь их обоих может обойти новый гегемон «Королевских гонок» из Нидерландов, у которого есть все шансы на абсолютный рекорд.