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Продажи кроссоверов бренда EXEED в РФ выросли в 7,4 раза в сентябре 2022 года

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Китайские автомобили в России пользуются все большей популярностью, о чем говорит и статистика по продажам.

Так, например, бренд EXEED в России за прошлый месяц смог реализовать 1 283 кроссовера, а этот результат оказался в 7,4 раза выше в сравнении с сентябрем 2021 года.

За девять месяцев россияне купили 7 371 автомобиль EXEED, что в 4,8 раза выше прошлогодних показателей. Самым популярным в России по итогам продаж в сентябре оказался среднеразмерный кроссовер TXL.

Он был продан в количестве 534 единиц. На втором месте находится компактный кроссовер LX с показателем 409 штук, а третий результат у VX – 340 купленных машин, передает агентство «Автостат».

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