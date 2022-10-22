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Импортер LADA в Беларуси предложил новые универсалы LADA Vesta без наценок для россиян

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Новые универсалы импортер предлагает гражданам из РФ без каких-либо наценок.

Об этом сообщил портал «Лада.онлайн», уточняя, что все автомобили продаются по специальной цене без дополнительного оборудования. Стоимость универсала составляет 1 199 000 рублей.

Причем отмечается, что в партии, которая имеется у импортера, представлена универсалы LADA Vesta SW и SW Cross в максимальной комплектации.

Помимо этого, автомобили предлагают и оптовым покупателям, причем им тоже предоставят персональные условия с дополнительными выгодами.

А еще белорусский импортер обещает взять на себя подготовку пакета документов, необходимых для постановки на учет в России.

Несмотря на щедрое предложение, заводская гарантия сохраняется.

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