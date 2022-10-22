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Дилеры в РФ начали продавать новое поколение Mitsubishi Outlander

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У дилеров в России заметили в продаже новое поколение кроссовера Mitsubishi Outlander.

Официально этот автомобиль ввозится в страну не может из-за санкций, но дилеры используют для поставок параллельный импорт. Так, в одном из дилерских центров журналисты Quto.ru обнаружили новенький Mitsubishi Outlander.

Машины завозят в страну через Америку и Арабские Эмираты по параллельному импорту.

Наряду с этим отмечается, что ажиотажа не наблюдается, так как многие автомобилисты с осторожностью относятся к машинам, ввезенным таким способом.

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