GREAT WALL анонсировала продажи внедорожников TANK в РФ на начало 2023 года

О том, что внедорожники премиальной марки Great Wall станут доступны на российском рынке, представители компании сообщали не раз.

При этом точные сроки начала продаж не называли.

Недавно исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифеев, общаясь с журналистами «Российской газеты» рассказал, что презентация бренда Tank в России состоится до конца этого года, тогда как продажи планируют начать в начале следующего года.

Так, на российском рынке начнут продавать модели Tank 300 и Tank 500, которые хоть и будут поставлять напрямую из Китая, но обещают, что это уже будут версии адаптированные для российского рынка.

В ближайшем времени локализацию производства компания не планирует, хотя и такой возможности не исключают.