Дилеры в РФ предложили россиянам Volkswagen Bora за 2,5 млн рублей

На российском авторынке стал доступен для покупки седан Volkswagen Bora, который собирают и привозят из Китая.

Новинку уже начали предлагать дилеры по цене от 2 490 000 рублей за базовую версию и 2 590 000 рублей за самый дорогой вариант. Седан представлен в дорестайлинговом варианте, тогда как в Китае уже начали предлагать обновленную версию.

Для России Volkswagen Bora предлагают с бензиновым атмосферным или турбированным агрегатом. Версия с последним самая дорогая. Мощность первого составляет 113 л.с., а объем 1,5 литра.

Ему пару составляет шестискоростной автомат. Роботизированная коробка передач досталась турбированному 1,4-литровыму 150-сильному агрегату. Поставленная в Россию партия седанов насчитывает 295 экземпляров.