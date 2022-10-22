Главная » Новости

Дилеры в РФ предложили россиянам Volkswagen Bora за 2,5 млн рублей

Просмотров 23 Опубликовано Обновлено

На российском авторынке стал доступен для покупки седан Volkswagen Bora, который собирают и привозят из Китая.

Новинку уже начали предлагать дилеры по цене от 2 490 000 рублей за базовую версию и 2 590 000 рублей за самый дорогой вариант. Седан представлен в дорестайлинговом варианте, тогда как в Китае уже начали предлагать обновленную версию.

Для России Volkswagen Bora предлагают с бензиновым атмосферным или турбированным агрегатом. Версия с последним самая дорогая. Мощность первого составляет 113 л.с., а объем 1,5 литра.

Ему пару составляет шестискоростной автомат. Роботизированная коробка передач досталась турбированному 1,4-литровыму 150-сильному агрегату. Поставленная в Россию партия седанов насчитывает 295 экземпляров.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО