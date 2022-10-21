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Автоэксперт Хайцеэр назвал причины «внезапной смерти» двигателя автомашины

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Специалист рассказал, какие совершают ошибки автомобилисты, которые приводят к проблемам с двигателем.
В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр сообщил, что в первую очередь двигатели выходят из строя по причине несвоевременного обслуживания. Это самая частая причина «внезапной смерти» двигателя автомашины. Эксперт отмечает, что современные двигатели очень требовательны к качеству масла, поэтому важно строго придерживаться регламента по его замене.

«Есть несколько причин, из-за которых двигатель может попасть под переборку. Как правило, «внезапная смерть» мотора происходит из-за неправильного обслуживания, когда масло не меняется месяцами или годами. Оно теряет свое свойство, начинает перегреваться, а вместе с ним и повышается температура самого силового агрегата, что влечет необратимые последствия. Поэтому важно соблюдать регламент и заезжать на сервис. Свежее масло уменьшает силу трения и приводит температуру мотора в норму», — сказал Ян Хайцеэр.

Среди других причин выхода из строя двигателя назван масляный голод в «рубашке» двигателя, перелив масла, несвоевременная замена воздушного фильтра, а в случае езды по бродам отсутствие шноркеля, который уберегает мотор от гидроудара.

Источник

Tvoe-avto.com
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