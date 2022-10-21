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TOYOTA Corolla стала самой популярной автомашиной в мире в 2022 году

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Focus2move опубликовали рейтинг самых покупаемых автомобилей на основе данных по их продажам за 7 месяцев года.

Так, с показателем 652 тыс. проданных единиц и долей на мировом рынке 12,5% лидером стала Toyota Corolla. Именно Toyota Corolla стала самой популярной автомашиной в мире в 2022 году, что в общем-то и не удивительно.

С 1966 года эта модель разошлась тиражом в количестве более 50 млн штук. На второй строчке в списке самых продаваемых оказался Honda Civic с показателем 239 тыс. штук и долей 4,6%.

Третий результат у Volkswagen Golf – 182 тыс. авто (3,1%). Следующие две строчки занял Hyundai Elantra и Volkswagen Bora с показателями 163 тыс. и 134 тыс. шт. и 3,1 и 2,6% доли на рынке.

В десятку самых востребованных авто на мировом рынке еще вошли MG 5, Audi A3, Volkswagen Sagitar, Toyota Levin и Honda City.

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