Опрос DROM доказал, что половина граждан в РФ готова покупать подержанные автомашины из КНР

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, какие автомобили готовы покупать россияне в сложившихся условиях.

Исследование показало, что половина граждан в РФ готова покупать подержанные автомашины из КНР, а другая половина – нет.

22% респондентов в ходе опроса сообщили, что проявляются уверенный интерес, а еще столько же опрошенных говорят о готовности купить подобный автомобиль, но с условием большой скидки.

Эксперт Дром Игорь Олейников говорит, что китайские авто с пробегом найдут своего покупателя, ведь спрос на доступные машины на рынке был всегда.