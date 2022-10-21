Главная » Новости

Опрос DROM доказал, что половина граждан в РФ готова покупать подержанные автомашины из КНР

Просмотров 13 Опубликовано Обновлено

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, какие автомобили готовы покупать россияне в сложившихся условиях.
Исследование показало, что половина граждан в РФ готова покупать подержанные автомашины из КНР, а другая половина – нет.

22% респондентов в ходе опроса сообщили, что проявляются уверенный интерес, а еще столько же опрошенных говорят о готовности купить подобный автомобиль, но с условием большой скидки.

Эксперт Дром Игорь Олейников говорит, что китайские авто с пробегом найдут своего покупателя, ведь спрос на доступные машины на рынке был всегда.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ТВОЕ-АВТО