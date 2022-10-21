РГ: шин для автомобилей в РФ хватит на два года, но цены на них вырастут

Специалисты рассказали, что Россия обеспечена шинами для автомобилей на два года.

При этом именно сезонный спрос на них станет причиной роста цен, а не какие-либо другие факторы. Об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на опрошенных экспертов.

Популярные производители шин покинули российский рынок, а те, кто остался имеют серьезные проблемы с логистикой. Тем не менее, оказалось, что на рынке шин не все так печально как кажется, так как сани готовили еще прошлым летом. Склады шин стали готовить к новому зимнему сезону летом прошлого года.

В результате запасов шин хватит в России на два года. Как сказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, запасы зимних шин на рынке формировались исходя из того, что будет продано 1,6 млн новых машин, однако рынок может приблизится только к 0,6 млн авто. Он также добавил, что в основном расходуются массовые типоразмеры, а в последние месяцы в России выпускаются и продаются в основном бюджетные модели, тогда как премиальных и редких шин потребуется меньше, чем прежде.

С Удаловым согласен и директор по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

«Запаса шин на российском авторынке хватит в среднем на два года. Всего в стране более 80 млн шин, из них 33 млн — зимних. При этом зимних шин в продаже на 43% больше, чем было год назад. Нужно учесть, что объемы продаж новых автомобилей в этом году ниже, чем в 2021 году, поэтому потребность в зимних шинах в ближайшие месяцы будет умеренной», — сказал эксперт.

Такого же мнения придерживается и директор департамента послепродажного обслуживания ГК АвтоСпецЦентр Игорь Серебряков, сообщая, что ситуация не внушает опасений, так как внутренний запас шин сейчас составляет 34 млн штук, чего хватит на 20-24 месяца.

Автомобилистам советуют присматривать к китайским автопроизводителям, что собственно россияне и начинают делать. По статистике каждый четвертый купленный в 2022 году комплект шин выпущен в Китае.

Впрочем, не стоит забывать и о российских производителях, которые к тому же начали расширять товарную линейку, не повышая при этом цен.

Говоря о стоимости, эксперты рассказали, что по отношению к прошлому году стоимость шин заметно выросла весной, однако уже цены снова снизились и приблизились к уровню декабря прошлого года.