Как изменился Kia Ceed?

Впервые Киа Сид третьего поколения был представлен в 2018 году. Спустя три года производитель предложил покупателям обновленную версию этого автомобиля.
Технические особенности
Кузов рестайлингового Kia Ceed создан на базе платформы K2 и чрезвычайно похож на кузов Хендай i30. Силовая структура этой машины, как и у множества других моделей данного производителя, построена с использованием стали высокой прочности. Передняя ось корейской пятидверной автомашины по умолчанию оборудована стойками MacPherson, а задняя – полузависимой торсионной балкой. Более дорогостоящие варианты оборудованы сзади независимой подвеской с многорычажной конструкцией. Дисковые тормоза машины вентилируются на каждом колесе.
Внешний вид и оформление салона
После внесения изменений перед кузова Киа Сид стал выглядеть по-другому: окрашенные в черный увет боковые секции преобразованного бампера визуально скреплены с арками колес с применением перемычек. Рестайлинговый хэтчбек укомплектован светодиодными фарами, причем корпуса головной оптики остались неизменными. Фары теперь делятся на три вертикальных сегмента, служащих ходовыми огнями и поворотниками, в то время как у предыдущих вариантов их заменяли «четыре точки». К тому же для Киа Сид теперь доступны колеса диаметром 16-18 дюймов.
Оставшийся практически неизменным салон рестайлингового хэтчбека сохранил прежний домашний уют. Передние сиденья в базовой версии обеспечивают вполне приемлемый уровень комфортности, а «спортивные» кресла топового варианта имеют более ярко выраженную поддержку по бокам.
Ключевые плюсы рестайлингового KIA Ceed
К важнейшим сильным сторонам рестайлингового Киа Сид относятся:
- эргономичное водительское место;
- трансформируемый вместительный салон, рассчитанный на пятерых человек;
- оригинальный дизайн;
- силовой агрегат с наддувом, экономично потребляющий горючее;
- улучшенные модели мультимедиа-центров, обеспечивающие совместное функционирование со смартфонами;
- мягкое функционирование АКПП;
- отделка интерьера с применением мягкого пластика;
- возможность увеличить вместимость багажного отсека посредством складывания задних сидений.
Нужно заметить, что стоимость всех версий третьего поколения Киа Сид выше стоимости их предшественников. Несмотря на это, они имеют ряд изъянов. К примеру, длина дворников чересчур мала, а ЛКП уязвимо к действию летящих камней.