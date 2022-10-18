В России опросили представителей страховых компаний с целью выяснить, какие детали для ремонта автомобилей являются самыми дефицитными в 2022 году.

Как написали «Известия», страховые компании в РФ перечислили отсутствующие автозапчасти на рынке в 2022 году. Также выяснилось, что к заказу оказались недоступны порядка 25-30% автозапчастей.

Самыми дефицитными являются стекла, детали кузова и салона, а также комплектующие систем безопасности и электропроводки. Чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы автомобилей марок BMW, Mercedes, Land Rover, MINI, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Citroen, Renault, DS, Ford, Mazda, Nissan, Toyota, Subaru, Suzuki, Lexus, Infiniti, и VAG.

При этом отмечается, что владельцам приходится соглашаться на замену детали, которая уже была в употреблении, но находится в рабочем состоянии.

Некоторые детали предлагают заменить аналогами, а если речь идет о новых моделях, то для них аналогов еще нет, поэтому приходится заказывать оригинальные комплектующие, но для их доставки нужно ждать более трех месяцев.