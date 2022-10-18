Новую стратегию развития компании анонсировали еще летом, и только недавно она была представлена официально.

Ульяновский автозавод УАЗ представил стратегию развития компании до 2035 года в рамках международного автомобильного форума МАНФ-2022.

В стратегии упоминается три ключевых направления, среди которых дистанционное управление процессами сервиса и взаимодействия с клиентом, внедрение технологий V2X, а также владение машиной «по подписке». В последнем случае несложно догадаться, что речь идет об аренде автомобилей.

Под первым понятием, вероятно, речь идет об удаленном оказании сервисных услуг, а вот второе направление подразумевает комплекс систем активной безопасности и помощи водителю (ADAS) и технологии взаимодействия автомобиля с дорожной инфраструктурой и другими участниками дорожного движения (vehicle-to-everything, переводится как «транспортное средство — ко всему»).

Еще новой стратегией УАЗа предусмотрено создание платформы для выпуска электрокаров, однако когда именно они появятся, не сообщается.