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Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre

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Spectre – это десятилетие новых технологий и инвестиций.

Его производство намерены запустить уже в конце следующего года, а пока компания провела только презентацию нового электрического купе.

Как сказал во время презентации Михиар Аюби, технический директор компании, было бы легко, а может быть, даже проще, сделать первый электрический Rolls-Royce внедорожником, но он не стал бы выражением роскоши, к которой стремилась компания.

Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre

Фастбэк Spectre представляет собой беззастенчивый экспресс богатого человека, который не склоняется ни перед кем.

Наряду со всеми технологиями, которые Rolls научился делать с тишиной в салоне, инженерам действительно пришлось поработать над тем, чтобы восстановить звук в салоне, хотя пока не планируется искусственное улучшение звука ДВС.

Силовая установка новинки будет представлена двух электродвигателями, мощность которых официально не объявлена. В базе агентства по охране окружающей среды упоминались 577 лошадиных сил.

Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre

Разгон будет осуществляться менее чем за 4,5 секунды. Одного заряда батарей должно хватить на преодоление 520 км. Их характеристики автомобиля еще известна колесная база – 3,2 метра и вес – около трех тонн.

Rolls-Royce прогнозирует, что базовая цена Spectre будет находиться где-то между Cullinan (351 250 долларов) и Phantom (460 000 долларов).

Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre

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