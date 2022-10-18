Компания ROLLS-ROYCE презентовала свой первый серийный электромобиль ROLLS-ROYCE Spectre

Spectre – это десятилетие новых технологий и инвестиций.

Его производство намерены запустить уже в конце следующего года, а пока компания провела только презентацию нового электрического купе.

Как сказал во время презентации Михиар Аюби, технический директор компании, было бы легко, а может быть, даже проще, сделать первый электрический Rolls-Royce внедорожником, но он не стал бы выражением роскоши, к которой стремилась компания.

Фастбэк Spectre представляет собой беззастенчивый экспресс богатого человека, который не склоняется ни перед кем.

Наряду со всеми технологиями, которые Rolls научился делать с тишиной в салоне, инженерам действительно пришлось поработать над тем, чтобы восстановить звук в салоне, хотя пока не планируется искусственное улучшение звука ДВС.

Силовая установка новинки будет представлена двух электродвигателями, мощность которых официально не объявлена. В базе агентства по охране окружающей среды упоминались 577 лошадиных сил.

Разгон будет осуществляться менее чем за 4,5 секунды. Одного заряда батарей должно хватить на преодоление 520 км. Их характеристики автомобиля еще известна колесная база – 3,2 метра и вес – около трех тонн.

Rolls-Royce прогнозирует, что базовая цена Spectre будет находиться где-то между Cullinan (351 250 долларов) и Phantom (460 000 долларов).