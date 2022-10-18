Топ-3 производителей автомобильных шин: как сделать выбор

Выбор новых шин для автомобиля – ответственная задача. От качества покрышек зависит, насколько комфортным и безопасным может быть эксплуатация транспортного средства.

Мнение экспертов однозначно: автомобильные шины приобретать следует только от популярных производителей, выпускающих надежную и качественную продукцию.

Автолюбители, дилеры, специалисты составляют рейтинги, учитывая следующие показатели:

доля продукции на рынке фирмы-производителя;

широкий ассортимент, в том числе, наличие резины для эксплуатации в непростых погодных условиях, на дорогах с плохим покрытием;

тест-драйв производимого товара;

мнение владельцев автомобиля.

Самые лучшие производители шин по мнению автолюбителей и экспертов

Первый в списке – бренд Michelin. История известного французской компании началась в далеком 1889 году с выпуска шин для велосипедов. Далее фирмой было поглощено много других компаний. Теперь предприятие специализируется на производстве шин для самой различной техники – тяжелой колесной, мотоциклов, велосипедов, автомобилей, даже самолетов. Если вас заинтересовала продукция этого бренда, на сайте https://vsekolesa.ru/ можно выбрать шины и диски для любой марки и модели автомобиля.

Шины «Мишелин» стали популярными благодаря надежности и износоустойчивости. При выборе учитывать тот факт, что покрышки, выпущенные разными заводами данной компании, имеют различные характеристики.

Отличительной чертой компании Michelin является постоянное внедрение инновационных технологий. Специалистами этого бренда были изобретены радиальные покрышки и шины Energy, имеющие пониженное сопротивление качению. Благодаря этому можно сэкономить на топливе.

Continental – еще один популярный бренд. Лидирующий европейский производитель шин использует новые технологии для выпуска качественного продукта. Конкурентоспособная продукция имеет сокращенный тормозной путь, повышенную управляемость транспортного средства при различных дорожных условиях. Большим плюсом признана бесшумность покрышек, высокое качество, отменное сцепление с поверхностью дороги.

Шины бренда Bridgestone пользуются довольно большой популярностью. Японская компания выпускает шины для такой техники:

легковой автотранспорт;

грузовики;

специальная и тяжелая.

Отличается продукция износоустойчивостью, высокой прочностью, ударостойкостью благодаря жесткой боковине покрышек. Высокое качество и демократичная стоимость – это покрышки от фирмы Bridgestone.