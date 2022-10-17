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ГИБДД России может лишить водительских прав на год и забрать СТС за незаконный тюнинг

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Это будет происходить в рамках рейдов, организованных ГИБДД.

Так, в России стартуют проверки, направленные на выявление запрещенного тюнинга в автомобилях.

На дорогах будут останавливать машины, имеющие незаконный тюнинг, который может быть заметен невооруженным взглядом.

Сотрудники автоинспекции получат специальные устройства, позволяющие устанавливать уровень шума. Таким образом, можно выявить наличие нештатной выхлопной системы.

При первом нарушении водитель получит штраф, а при повторном нарушении сотрудники ГИБДД могут уже лишить автомобилиста свидетельства о регистрации ТС и водительского удостоверения.

Регистрация транспортного средства может быть аннулирована в случае, когда владелец авто не устранил незаконный тюнинг.

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