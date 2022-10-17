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Глава АВТОВАЗа Соколов сообщил о переговорах по крупноузловой сборке иностранных автомашин

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Как рассказал президент российской компании, им уже поступали предложения и сейчас с зарубежными автопроизводителями ведут переговоры.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на мощностях компании могут организовать крупноузловую сборку иномарок.

Пока все находится на этапе переговоров и АвтоВАЗ устанавливает, насколько это будет выгодно самой компании и автомобильной промышленности в целом, пишут «РИА Новости».

О каких автопроизводителях конкретно идет речь и на каких линиях могут начать выпуск иномарок, пока неизвестно.

АвтоВАЗ
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