Глава АВТОВАЗа Соколов сообщил о переговорах по крупноузловой сборке иностранных автомашин

Как рассказал президент российской компании, им уже поступали предложения и сейчас с зарубежными автопроизводителями ведут переговоры.

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, на мощностях компании могут организовать крупноузловую сборку иномарок.

Пока все находится на этапе переговоров и АвтоВАЗ устанавливает, насколько это будет выгодно самой компании и автомобильной промышленности в целом, пишут «РИА Новости».

О каких автопроизводителях конкретно идет речь и на каких линиях могут начать выпуск иномарок, пока неизвестно.