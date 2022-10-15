Автокомпании из КНР планируют запустить онлайн-продажи автомашин в РФ в 2022 году

Известно, что некоторые российские компании уже ведут переговоры с китайскими автопроизводителями.

Как стало известно, Китайская ассоциация автопроизводителей направила местным брендам письмо.

В нем говорится о том, что в России можно организовать онлайн-продажи машин, преимуществом которых станет отсутствие маржи дилеров и дистрибьюторов. К тому же таким образом, китайские компании смогут продавать больше автомобилей.

Кроме этого, компании из КНР уже начали поиск партнеров в РФ, которые имеют опыт организации такой схемы продаж и могут помочь.

Есть информация, что некоторые такие организации уже начали переговоры с китайцами.