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Daily Express: водителям в Великобритании посоветовали использовать яйца для экономии топлива

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В Великобритании местные специалисты стали давать советы автомобилистам, как сэкономить на топливе.

О способах экономии топлива ссылаясь на экспертов рассказали в Daily Express.

Журналисты отметили, что цены на топливо в Великобритании только растут и каждый автомобилист старается как может экономить на этом. Так, автоэксперты в списке советов самыми важными назвали плавное вождение и медленный разгон.

Для того чтобы этого добиться понадобятся яйца, но не в буквальном смысле. Автомобилистам предлагают представить яйцо между полом и педалью, чтобы ездить осторожно и плавно, ведь отсутствие резких разгонов и рывков позволяет снизить расход топлива.

Кроме этого, сэкономить на топливе можно и с помощью шин, а точнее требуется регулярно следить за давлением в шинах, что можно делать во время каждой заправки.

Если хотя бы в одной шине снизилось давление, то она создаст сопротивление и соответственно увеличится расход топлива. Багажник на крыше также увеличивает расход топлива, а еще автомобилистам рекомендуют по возможности сохранять постоянный темп движения, рассчитывая, когда будет интенсивное движение или дорога окажется пуста.

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