Как известно, компания Nissan официально заявила о своем уходе с российского рынка.

Аналитики решили посчитать, сколько легковых автомобилей компания продала за 30 лет присутствия в стране. Подсчетом занимались аналитики агентства «Автостат».

Они сообщили, что Nissan за 30 лет продал на российском рынке более 2,2 млн легковых авто. Парк марки занял пятое место среди других брендов.

Аналитики добавили, что пик продаж машин компании Nissan был зарегистрирован в 2014 году, когда россияне купили 162,3 тыс. авто. Самой популярной машиной бренда стал кроссовер Nissan Qashqai.