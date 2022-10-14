Обновленный кросс-купе Geely Tugella 2022 выходит на российский рынок

Geely представила для российского рынка купе-кроссовер Geely Tugella 2022-го модельного года.

Эта модель подешевела в базовой комплектации на 100 тыс. руб. и получила новую версию под названием Flagship Sport.

Обновленная версия Geely Tugella скоро поступит в дилерские центы, ее теперь будут предлагать по цене от 4 млн рублей, тогда как самая дорогая комплектация — Flagship Sport будет доступна за 4,3 млн рублей.

В ней будет большое количество внешних элементов, выкрашенных в черный цвет, а также колесные 20-дюймовые диски черного цвета и небольшой спойлер.



Обновленную Geely Tugella можно будет узнать по изменённой радиаторной решетке и переднему бамперу, а также четырём патрубкам выхлопной системы.

В салоне новинки появился проекционный дисплей, 12-динамиков, обивка потолка тканью черного цвета.

Технически китайский кроссовер не изменился, и он по-прежнему будет предлагаться с турбированным 2,0-литровым ДВС мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом».