Автоэксперт Бургазлиев высоко оценил качество современных авто из КНР в 2022 году

Китайским автопроизводителям пришлось кардинально изменить модельную линейку и подход к клиентам.

В результате на рынке они стали предлагать конкурентоспособные продукты, которые стали заслуживать внимания. Независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев и исследование холдинга «Ромир», высоко оценивают качество современных автомобилей из Китая.

Как пишет «За рулем», стереотип, что китайская машина это копия или некачественная копия европейской модели, уже окончательно ушел в прошлое.

Автопроизводители смогли не только кардинально сменить модельную линейку, предложив свой стиль и дизайн, но и заметно улучшить качество.

Это касается и сборки, и эксплуатационных свойств, и технологичности. Кроме этого, в авто из КНР стали доступны системы активной и пассивной безопасности, а также системы комфорта, мультимедия, а еще улучшилась ситуация с настройками управления авто.

«Сегодня китайские бренды (особенно ведущие: Haval, Geely, Chery) отвечают запросам целевой аудитории, для которых в приоритете — технологичность, современность, стиль, динамика и рациональная цена. Эти люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом, стремятся к общению с друзьями, а поэтому ценят время и деньги», — отмечает издание.