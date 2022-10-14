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Автоконцерн АВТОВАЗ готовит упрощенную версию новой LADA Vesta с 8-клапанным мотором

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Недавно в Тольятти на линии В0 были сделаны первые кузова Lada Vesta NG, и это тестовые варианты, ведь серийное производство модели начнут только в марте 2023 года.
Портал «Лада.Онлайн» написал, что на старте производства Lada Vesta будет выпускаться только с 8-клапанным двигателем ВАЗ.

К марту следующего года автопроизводитель не успеет начать выпуск 16-клапанного двигателя, его производство могут запустить только в мае 2023 года.

Ранее представитель «АвтоВАЗа» говорил, что Lada Vesta получит ABS и подушки безопасности, ESP появится позже, а вот за автоматическую трансмиссию пока ничего неизвестно.

lada Lada Vesta
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