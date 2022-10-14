В РФ перечислены три популярных кроссовера из Японии и цены на них

Популярность автомобилей, привезенных из Японии заметно увеличивается по всей стране.

Многие россияне стараются купить машину в Японии, используя для этого фирмы, которые занимаются их привозом и оформлением всех необходимых документов.

Эксперты журнала «За рулем» решили выяснить, какие японские автомобили пользуются наибольшим спросом и во сколько они обходятся, если везти их из Японии.

Так, специалисты констатируют, что предложений очень много, а также наблюдается рост цены доставки, но даже несмотря на это стоимость все же остается привлекательной.

Например, Camry обойдется на 200 -300 тыс. рублей дешевле, если привезти ее из Японии. В этом случае речь идет о стоимости авто без пробега.

Что касается самых популярных кроссоверов, то ими являются Nissan X-Trail 2019, Mazda CX-5 2019 и Mitsubishi Outlander 2018.

Стоимость первого в версии с двухлитровым двигателем и полным приводом с доставкой из Японии будет варьироваться от 1,5 до 1,7 млн рублей. Mazda CX-5 2019, 2.5 АКП, 4х4 обойдется от 1,6 до 1,9 млн рублей, а Mitsubishi Outlander 2018 2.0 АКП 4х4 — 1,6–2,0 млн рублей.