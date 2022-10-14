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Перечислены 10 самых популярных китайских автомашин на рынке РФ в 2022 году

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Рейтинг был составлен на основании данных АЕБ по продажам автомобилей за период с начала 2022 года.

Так были перечислены 10 самых популярных китайских автомашин на рынке РФ в 2022 году, где самую верхнюю строчку занял кроссовер Haval Jolion, реализованный в количестве 10 580 штук.

Второе место оказалось за Chery Tiggo 7 Pro с показателем 10 580 штук, а следом за ним с заметным отставанием от лидеров находится Geely Coolray – 6483 проданных единиц.

На четвертой строчке расположился Chery Tiggo 8 Pro (5346 ед.), а пятым стал  Chery Tiggo 4 (4550 ед.).

В десятке самых продаваемых китайских авто также значатся: Haval F7 (4082 ед.), Exeed TXL (3972 ед.), Geely Atlas Pro (3920 ед.), Haval F7x (3299 ед.) и Geely Tugella (3244 ед.).

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