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Автоконцерн АВТОВАЗ улучшил антикоррозийную стойкость подвески моделей LADA Granta и LADA Niva

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Автопроизводитель провел модернизацию производства моделей Niva и Granta, которая затронула окраску элементов шасси.

В результате автоконцерн АВТОВАЗ улучшил антикоррозийную стойкость подвески моделей LADA Granta и LADA Niva, благодаря использованию покрасочной линии турецкой фирмы Boysis.

На этой линии стали окрашивать детали подвески LADA Granta и LADA Niva, правда это не касается заднего моста Niva, отмечает Avtograd News.

На новой линии начали окрашивать задние балки, рычаги, защиту двигателя и другие детали, которые располагаются под днищем машин. В результате качестве наносимого покрытия улучшится, как и антикоррозийная стойкость узлов.

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