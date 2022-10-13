Автоконцерн АВТОВАЗ улучшил антикоррозийную стойкость подвески моделей LADA Granta и LADA Niva

Вам также может понравиться

Автоконцерн АВТОВАЗ готовит упрощенную версию новой LADA Vesta с 8-клапанным мотором Недавно в Тольятти на линии В0 были сделаны первые кузова Lada Vesta NG, и это тестовые варианты, ведь серийное производство модели начнут только в марте 2023 года.

Перечислены 10 самых популярных китайских автомашин на рынке РФ в 2022 году Рейтинг был составлен на основании данных АЕБ по продажам автомобилей за период с начала 2022 года.

В Тольятти сварены первые кузова Lada Vesta после переноса производства Как известно, АвтоВАЗ принял решение перенести производство Lada Vesta на площадку в Тольятти.