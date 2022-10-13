Автопроизводитель провел модернизацию производства моделей Niva и Granta, которая затронула окраску элементов шасси.
В результате автоконцерн АВТОВАЗ улучшил антикоррозийную стойкость подвески моделей LADA Granta и LADA Niva, благодаря использованию покрасочной линии турецкой фирмы Boysis.
На этой линии стали окрашивать детали подвески LADA Granta и LADA Niva, правда это не касается заднего моста Niva, отмечает Avtograd News.
На новой линии начали окрашивать задние балки, рычаги, защиту двигателя и другие детали, которые располагаются под днищем машин. В результате качестве наносимого покрытия улучшится, как и антикоррозийная стойкость узлов.