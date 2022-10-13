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В Тольятти сварены первые кузова Lada Vesta после переноса производства

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Как известно, АвтоВАЗ принял решение перенести производство Lada Vesta на площадку в Тольятти.

Решение было принято в связи с ожидаемым повышенным спросом на модель, из-за которого площадка в Ижевске не справится с объемами производства.

Так, автопроизводитель уже готовится запустить полноценный выпуск в Тольятти и первые кузова Lada Vesta уже были сварены в производстве линии В0.

Информация об этом появилась в сообществе «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте», где также добавили, что это произошло на 6 дней позже запланированного. Полноценное производство модели планируют запустить уже в марте следующего года.

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